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Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския

АСторис, Буденновский проспект, 49/97

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Эти два ярких имени стали символом эпохи. Оба выросли в бедных семьях, но смогли покорить мир искусства. Вместе они создавали шедевры, вдохновляли друг друга, были как «отец поп-арта» и «сын улиц». На встрече ты: — Окунёшься в мир поп-арта и разберёшься, действительно ли Уорхол был его основателем; — Узнаешь, как Баския прошёл путь от мальчишки с улицы до миллионера и как повлияла на него дружба с Уорхолом; — Раскроешь секреты знаменитой «Фабрики» Уорхола и «конвейерного искусства»; — Разведаешь, что связывает Баския с Мадонной и Леонардо ДиКаприо; — Услышишь историю о том, кто и почему стрелял в Энди Уорхола. В стоимость включено: — захватывающее путешествие в мир Уорхола и Баския — приветственный бокал и лёгкие угощения — профессиональная фотосъёмка Спикер: Марина Азатян — художник, кастомайзер, искусствовед.

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