ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Эмбиент-перфоманс «Сад»

Пушкинская улица, 175А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

4-ёх часовой эмбиент-перфоманс в зимнем саду Донской Государственной Публичной Библиотеки. Максимально медленная музыка будет проявляться постепенно в окружении растений и звуков воды фонтана. Событие не стоит воспринимать как концерт, а именно как перформанс в размеренном временном действе, как сосуществование с музыкой, акустикой зимнего сада библиотеки. Каждый час звуковой саундскейп будет дополняться совместной импровизацией с разными музыкантами (Оксана Феречук — голос, Екатерина Королькова — виолончель, Антон Машинистов — синтезаторы, этнические инструменты и другие). Куратор события — Илья SymphoCat, музыкант и композитор работающий с пространственной и медитативной музыкой. В работах Ильи можно найти совместные проекты с независимыми ансамблями, импровизирующими хорами, танцорами, перформерами, поэтами. В портфолио музыканта есть проекты, связанные со звуком для художественных и документальных фильмов. Музыкальный проект SymphoСat активно гастролирует и принимает участие в крупных фестивалях и концертах на различных площадках.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста