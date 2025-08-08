4-ёх часовой эмбиент-перфоманс в зимнем саду Донской Государственной Публичной Библиотеки. Максимально медленная музыка будет проявляться постепенно в окружении растений и звуков воды фонтана. Событие не стоит воспринимать как концерт, а именно как перформанс в размеренном временном действе, как сосуществование с музыкой, акустикой зимнего сада библиотеки. Каждый час звуковой саундскейп будет дополняться совместной импровизацией с разными музыкантами (Оксана Феречук — голос, Екатерина Королькова — виолончель, Антон Машинистов — синтезаторы, этнические инструменты и другие). Куратор события — Илья SymphoCat, музыкант и композитор работающий с пространственной и медитативной музыкой. В работах Ильи можно найти совместные проекты с независимыми ансамблями, импровизирующими хорами, танцорами, перформерами, поэтами. В портфолио музыканта есть проекты, связанные со звуком для художественных и документальных фильмов. Музыкальный проект SymphoСat активно гастролирует и принимает участие в крупных фестивалях и концертах на различных площадках.