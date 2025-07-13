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  1. Ростов-на-Дону
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Экскурсия «Старый Ростов» с чаепитием в особняке купца А.М. Геронимус

Около памятника Дмитрию Ростовскому на Соборной площади

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Отличная возможность увидеть Ростов глазами его прежних жителей. На прогулке по центру города ты: — Рассмотришь изящную лепнину, резные двери и кованые ворота — Узнаешь, как эти элементы рассказывают историю купеческого Ростова — Завершишь экскурсию чаепитием в старинном особняке купца А.М. Геронимус В уютном пространстве «Лампа» тебя ждёт ароматный чай с угощениями и неспешная беседа об истории города. Запись через ТГ по кнопке выше.

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