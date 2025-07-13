Экскурсия «Старый Ростов» с чаепитием в особняке купца А.М. Геронимус
Около памятника Дмитрию Ростовскому на Соборной площади
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Отличная возможность увидеть Ростов глазами его прежних жителей. На прогулке по центру города ты: — Рассмотришь изящную лепнину, резные двери и кованые ворота — Узнаешь, как эти элементы рассказывают историю купеческого Ростова — Завершишь экскурсию чаепитием в старинном особняке купца А.М. Геронимус В уютном пространстве «Лампа» тебя ждёт ароматный чай с угощениями и неспешная беседа об истории города. Запись через ТГ по кнопке выше.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи