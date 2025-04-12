Погрузишься в мир ярких красок и креативных идей. Тебя ждёт настоящее путешествие по улицам, где искусство встречается с городской культурой. Увидишь работы художников со всей России, которые преобразили Ростов-на-Дону и превратили его в настоящую галерею под открытым небом. Увидишь город с новой стороны и откроешь для себя мир уличного искусства! Длительность: 2 часа, старт на пересечении ул. Пушкинской и пр. Кировского. Запись по телефону: +7 908 175 05 90, Ольга Нагаева.