Экскурсия по местам граффити-фестиваля «Ничего страшного»
Пересечение ул. Пушкинской и пр. Кировского
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 12+
Необычное
Фестивали
Про событие
Погрузишься в мир ярких красок и креативных идей. Тебя ждёт настоящее путешествие по улицам, где искусство встречается с городской культурой. Увидишь работы художников со всей России, которые преобразили Ростов-на-Дону и превратили его в настоящую галерею под открытым небом. Увидишь город с новой стороны и откроешь для себя мир уличного искусства! Длительность: 2 часа, старт на пересечении ул. Пушкинской и пр. Кировского. Запись по телефону: +7 908 175 05 90, Ольга Нагаева.
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