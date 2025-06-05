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Экодень в ИЦАЭ

ИЦАЭ, площадь Гагарина, 1

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Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Программа: 16:00 — интерактивное занятие от сети ИЦАЭ «Мир пластика». Участники разберутся, как и зачем появился пластик, где применяется, а главное — что можно сделать, чтобы он не был проблемой. Внимание! Участники младше 12 лет принимаются в команду только в сопровождении взрослого. 18:00 — лекция «Пластмассовый мир победил» от химика-технолога и популяризатора науки Сакины Зейналовой. 19:30 — обсуждение того, как сделать свои поездки более экологичными и полезными для окружающей природы на лекции «Экология и путешествия» от Елены Ерёменко, педагога доп. обр. Дворца творчества и молодёжи, чл. экспертного совета Друзей заповедных островов и эколидера Экосистемы. Кроме того, тебя ждёт увлекательный квиз «Заповедный Профи», на котором ты сможешь познакомиться с «заповедными островами», удивительными фактами из дикой природы и узнать о работе специалистов в этой области.

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