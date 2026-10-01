«Близнецы» — это стендап-концерт Эдвина Багдасаряна о внутреннем раздвоении, взрослении, семье, деньгах, привычках, слабостях и тех решениях, за которые потом немного стыдно, но очень смешно. Это концерт про человека, который хочет стать лучше. Но в нём живёт ещё один человек. И он периодически всё портит. В каждом человеке живут две личности. Одна взрослая: строит планы, зарабатывает деньги, пытается быть ответственным, читать книги, развиваться, заботиться о семье и выглядеть нормальным человеком. А вторая появляется внезапно. Например, ты снимаешь гостиничный номер на день рождения любимой за 30 000 рублей, а потом за 15 минут до выезда сливаешь весь шампунь в пакеты и забираешь тапочки. Месяц экономишь, не заказываешь доставку, откладываешь деньги, а потом после трёх рюмок водки превращаешься в миллиардера, который угощает всех вокруг, потому что у вас одинаковые футболки. Слушаешь подкаст про историю, но стоит услышать, что во дворе кто-то пиз…ся, — Первая мировая война уже не так интересна. На входе могут попросить предъявить документ удостоверяющий личность и возраст.