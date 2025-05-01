Больше, чем фестиваль. Это объединение музыки, искусства и креатива. В этот день соберутся самые яркие представители творческой сцены города: музыканты, художники, тату-мастера, мастера аксессуаров и украшений, винтажные сэконд-хенды и локальные маркеты. На сцене — только живой звук и только авторская музыка. Полные составы, никакой акустики. От поп-композиций и панк-рока до экспериментальной альтернативы — каждый найдёт свой вайб. Хедлайнеры сцены: Минус Вайб Восприятие Своих Мыслей The Cherriezz Kate & Roses AMAYA Doggoned! Море Волнуется в Нас Ghost Buskers