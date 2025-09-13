Встреча с внучкой художника Мартироса Сарьяна, Софьей, на которой она поделится ранее не озвученными историями о своей семье, а также мастер-класс по росписи шопперов в стиле картин Сарьяна. Мартирос и Лазарь Сарьяны обладали глубокими духовными знаниями, которые были переданы им через народные традиции, интуицию, а также изучение нетрадиционной медицины, голодания и йоги. Софья Сарьян расскажет о наследии своей семьи, а художница и кастомайзер Марина Азатян поможет каждому участнику создать неповторимый шоппер на память об этом вечере. В стоимость включены шоппер и все необходимые для мастер-класса инструменты.