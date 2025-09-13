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  1. Ростов-на-Дону
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Духовные практики отца и сына Сарьянов

Пространство «Vnutri», улица Максима Горького, 240

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Встреча с внучкой художника Мартироса Сарьяна, Софьей, на которой она поделится ранее не озвученными историями о своей семье, а также мастер-класс по росписи шопперов в стиле картин Сарьяна. Мартирос и Лазарь Сарьяны обладали глубокими духовными знаниями, которые были переданы им через народные традиции, интуицию, а также изучение нетрадиционной медицины, голодания и йоги. Софья Сарьян расскажет о наследии своей семьи, а художница и кастомайзер Марина Азатян поможет каждому участнику создать неповторимый шоппер на память об этом вечере. В стоимость включены шоппер и все необходимые для мастер-класса инструменты.

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