Разберёшься, во что верили предки, зачем носили обереги, как праздновали и почему баня считалась почти священным местом. Древняя Русь — это не только князья и битвы. Это песни, символы, традиции и целая культура между язычеством и рождением новой эпохи. Добро пожаловать в настоящее путешествие во времени. В стоимость включено: — Погружение в историю Древней Руси; — Приветственные напитки (игристое или лимонад); — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.