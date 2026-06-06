Древняя Русь: тайны, обряды и живая магия прошлого
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Разберёшься, во что верили предки, зачем носили обереги, как праздновали и почему баня считалась почти священным местом. Древняя Русь — это не только князья и битвы. Это песни, символы, традиции и целая культура между язычеством и рождением новой эпохи. Добро пожаловать в настоящее путешествие во времени. В стоимость включено: — Погружение в историю Древней Руси; — Приветственные напитки (игристое или лимонад); — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.
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