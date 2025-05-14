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Драгни

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Драгни — пацаны с гитарами во главе с Серёжей Драгни. Это светлый рок, искренность и молодость, простые и честные песни, которые поселились в сердцах и плейлистах сотни тысяч слушателей. Среди них «Минус на минус», «Пластинка», «Костер», «Кометы» и многие другие. Сережа Драгни — певец, музыкант, участник шоу «Квартирник у Маргулиса». В 2018 году артист выпустил экспериментальный альбом «30 часов», запись которого длилась 30 часов. Работа вызвала большой отклик в музыкальном мире. Позже Сережа решился повторить задумку и создал пластинку «30 часов. 2.0». В апреле 2024 года исполнитель презентовал альбом «Было больно», песни из которого заняли верхние строчки во всей медиатеке артиста.

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