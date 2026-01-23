Doom Sludge Fest «Прорубь»
проспект Сельмаш, 3
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
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Про событие
«Прорубь» — музыкальный фестиваль, погружающий в атмосферу мрачной мощи и необузданной энергии дум? и сладж?метала. Название отсылает к древнему обрядовому действию — погружению в прорубь. Это метафора духовного и физического испытания для тех, кто готов окунуться в ледяную бездну звука и выйти из неё обновлённым. Сопровождающие в этом ритуале: Frau Herbst / screamo, post black Ликъ / blackened sludge My Forgotten God (Краснодар) / doom metal За Гранью (Краснодар) / melodic black metal NABATH (Ставраполь) / crust, dark hardcore
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