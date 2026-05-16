Театрализованная лекция-экскурсия по выставочному залу, кофепитие по старинному обычаю и атмосферный интерактив о донском диалекте и казачьем быте. На встрече ты узнаешь: — Для чего Екатерина II пригласила с Дона 65 лучших мужчин? — Как Павел I породнил донских казаков и мальтийских рыцарей? — Как и когда казаки спасли мир в Европе? — Зачем Николай II отправил казаков в Африку? Особой частью встречи станет знакомство с казачьим гастрономическим обычаем: гости попробуют «кохвий с оселедцем» — традиционное угощение донских казаков. Этот традиционный дуэт вкусов был частью повседневной жизни донских казачек и позволял разделить момент общения за столом — так, как это принято на Дону. В стоимость включены: частная театрализованная экскурсия, лекция, билеты на экспозицию, дегустация кофе с угощениями.