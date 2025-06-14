Экскурсия, на которой покажут, как устроена библиотека. Каждый её отдел – как фрагмент текста, создающий общую гармонию. Текст в широком смысле неотъемлемая часть нашей жизни. Разные тексты сопровождают нас, даря важное и сокровенное в нужный момент. Все они – от художественной литературы до нотных партитур и справочников – хранятся в библиотеке. 14, 21 и 28 июня.