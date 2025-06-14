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Дом на Пушкинской

Донская библиотека, Пушкинская улица, 175А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+

Про событие

Экскурсия, на которой покажут, как устроена библиотека. Каждый её отдел – как фрагмент текста, создающий общую гармонию. Текст в широком смысле неотъемлемая часть нашей жизни. Разные тексты сопровождают нас, даря важное и сокровенное в нужный момент. Все они – от художественной литературы до нотных партитур и справочников – хранятся в библиотеке. 14, 21 и 28 июня.

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