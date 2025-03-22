Дневной бранч в кофейне «Прибой»
Кировский проспект, 53
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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
В «Прибое» намечается дневная вечеринка с диджеями, вкусной едой, кофе и вином. Свои любимые треки будут ставить Lenchez и Solodkov Denis. Всё, что можно съесть и выпить, прилагается. С тебя только присутствие и настроение.
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