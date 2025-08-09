Владимир Чен. «Разговоры о музыке» Новый дискуссионный клуб в Эссе. Тема: Хип-хоп культура: предпосылки, возникновение и развитие. Спикер: Владимир Чен, он же DJ/BBoy/MC Chensky. Тёрнтейблист, ценитель фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус музыки, собирающий свою коллекцию пластинок уже 14 лет. — Резидент музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee — Преподаватель школы Tochka DJ — Участник объединения MoveDjSpace, развивающего диджеинг и тёрнтаблизм в России Лекция нового дискуссионного клуба в ЭССЕ будет посвящена хип-хоп культуре. Как она возникла и развивалась, на каких пяти столпах она держится, основные деятели жанра и что из себя представляет в настоящее время. Еще несколько слов о спикере. Владимир Чен — культовая личность в музыкальной среде Ростова-на-Дону: — Танцор. Хореограф. Педагог — Преподаватель с 9 летним стажем работы — Победитель фестивалей и презентер мастер-классов по Югу России — Участник экспериментального театрально-танцевального перформанса «Пролог» под руководством голландского режиссёра Andre «Drosha» Grekhov — Организатор фестивалей уличного искусства федерального масштаба. Организатор лекций о создании и развитии Хип-Хоп культуры и об истории уличного танца.