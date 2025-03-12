История о том, как в послевоенное время Кристиан Диор заново открыл женственность, о создании легендарного New Look, связи с Пабло Пикассо, суевериях модельера и многом другом. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, бесконечные разговоры о прекрасном. Спикер Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, радиофизик, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входит: • лекция; • приветственный бокал; • репортажная фотосъемка • легкие закуски; • подарки от партнеров.