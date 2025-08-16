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Династия Романовых

Бутик-отель «39» ул. Шаумяна, 39

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3900₽
Возраст 16+

Про событие

Выдающиеся меценаты России. Встреча клуба, на которой ты обсудишь культурное наследие великого императорского дома. Образ культурной державы в семье Романовых из поколения в поколения усиливал и дополнял каждый монарх. Первые русские театры, академии, дворцы и музеи - об этом поговорим на встрече клуба ценителей искусства, которая посвящена бесчисленным и бесценным открытиям царской семьи. В программе: О благотворительности и меценатстве в царской России; О Штиглице, Репине, Строганове и первых российских академиях; «Ярославских купцов привесть в Санкт-Петербург»: о театральном искусстве и открытии Императорского русского театра; О «порцелане» и восьми рабочих из кирпичного завода, которые создавали первый отечественный фарфор; Об истории становления российских архитектурных школ и начале строительства дворцов. По желанию можно будет заказать полноценный ужин.

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