Кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» приглашает на лекцию в память о великом режиссёре Дэвиде Линче от сценариста и писателя Ксении Пироговой. Режиссёр, актёр, художник, музыкант, мистификатор и провокатор — Дэвид Линч всегда был настоящим человеческим воплощением слова «искусство». Как и почему «Твин Пикс» навсегда изменил мир? Какая работа Линча считается самым загадочным фильмом 21 века? Шутил ли Дэвид, когда говорил, что сам не понимает свои фильмы? Как Линч повлиял на компьютерные игры? Почему совы — не то, чем кажутся и кто всё-таки убил Лору Палмер? Обо всём этом — на новой лекции Ксении Пироговой.