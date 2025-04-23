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Дэвид Линч

Фуд холл, Большая Садовая улица, 67

Начало:

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1600₽
Возраст 12+

Про событие

Атмосферный вечер, на котором будет раскрыт главный вопрос, вот уже столько лет мучающий киноманов по всему миру. Так кто же все-таки убил Лору Палмер? Дэвид Линч. Художник, фотограф, обладатель главного приза Каннского кинофестиваля и почётной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, автор самого просматриваемого, обсуждаемого сериала «Твин Пикс», король мемов, лучший ведущий прогноза погоды во всём мире и просто настоящая легенда. Не упусти шанс погрузиться во вселенную одного из самых загадочных кинохудожников в истории. Кем же на самом деле был этот гений? Главным мистификатором и сюрреалистом кино? Автором лучшего фильма XXI века «Малхолланд Драйв»? О чём на самом деле «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и «Внутренняя империя»? А какой была жизнь самого режиссёра? Познавательная лекция Анны Назаровой, которая станет проводником в запутанный интеллектуальный лабиринт Дэвида Линча. Спикер Анна Назарова — кинокритик, публицист, блогер. В стоимость включено: — путешествие во вселенную самого загадочного кинохудожника в истории; — приветственный бокал и лёгкие угощения от наших партнеров; — репортажная фотосъёмка.

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