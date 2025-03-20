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  1. Ростов-на-Дону
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Детективная ролевая игра «Суспирия»

Газетный переулок, 54/2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Еда

Про событие

Ты станешь частью интригующей истории, где у каждого своя роль, мотив и цель. Пропала прима Патришия — главная звезда балетной школы. Ходят слухи, что в её стенах скрывается нечто зловещее: ведьмы, древние ритуалы и тайны, которые никто не должен раскрыть. Запись в Telegram: @kdubro

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