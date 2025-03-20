Ты станешь частью интригующей истории, где у каждого своя роль, мотив и цель. Пропала прима Патришия — главная звезда балетной школы. Ходят слухи, что в её стенах скрывается нечто зловещее: ведьмы, древние ритуалы и тайны, которые никто не должен раскрыть. Запись в Telegram: @kdubro