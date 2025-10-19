Игра перенесёт тебя в одно из самых красивых и загадочных мест нашей страны. С давних пор многие путешественники, искатели сокровищ, исследователи и учёные пытаются разгадать загадки Белой Скалы, но до сих пор все попытки не увенчались успехом. Саган-Заба хранит свои тайны и остаётся неприступной. Что ждёт героев истории, отправившихся в экспедицию на Саган-Забу? Тайны, интриги и, конечно, расследование, которое предстоит провести тебе — дорогой детектив! Игра командная. Требуется предварительная регистрация команды.