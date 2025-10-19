ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Детективная игра «Саган-Заба. В поисках сокровищ»

Бир-Хоф, Темерницкая улица, 80

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Игра перенесёт тебя в одно из самых красивых и загадочных мест нашей страны. С давних пор многие путешественники, искатели сокровищ, исследователи и учёные пытаются разгадать загадки Белой Скалы, но до сих пор все попытки не увенчались успехом. Саган-Заба хранит свои тайны и остаётся неприступной. Что ждёт героев истории, отправившихся в экспедицию на Саган-Забу? Тайны, интриги и, конечно, расследование, которое предстоит провести тебе — дорогой детектив! Игра командная. Требуется предварительная регистрация команды.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста