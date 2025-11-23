В клубе «Эрик Был Прав» проходят игры, где команды распутывают детективную историю, изучая материалы дела из видео и печатных улик, отвечают на вопросы и сражаются с другими командами за главный приз. Что тебя ждёт на новой встрече? Обнаружено бездыханное тело Веры Трофимовны Чёртиковой. Что произошло? Кто запятнал свою репутацию и попал под подозрение? А главное, кому из Чёртиковых достанется наследство богатой родственницы? Расследование предстоит провести тебе. Детективные игры подходят для компании друзей или коллег. Количество участников в команде: от 2 до 10 человек.