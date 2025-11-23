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Детективная игра «Наследство Чёртиковых»

БирХоф, Темерницкая улица, 80

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

В клубе «Эрик Был Прав» проходят игры, где команды распутывают детективную историю, изучая материалы дела из видео и печатных улик, отвечают на вопросы и сражаются с другими командами за главный приз. Что тебя ждёт на новой встрече? Обнаружено бездыханное тело Веры Трофимовны Чёртиковой. Что произошло? Кто запятнал свою репутацию и попал под подозрение? А главное, кому из Чёртиковых достанется наследство богатой родственницы? Расследование предстоит провести тебе. Детективные игры подходят для компании друзей или коллег. Количество участников в команде: от 2 до 10 человек.

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