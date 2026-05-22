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Дерзкий вечер с игристым «Александр Маккуин»

Арка, Большая Садовая улица, 114А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

История про то, как парень из бедного района Лондона становится главным бунтарём модного мира и 4 раза удостаивается премии «лучший модельер года Британии». Полуголые модели, рваные платья, сумасшедшие перфомансы и резкие высказывания. Это все Александр Маккуин. Его коллекции, как и его натуру, сравнивают с темнотой, мистикой и смертью. Он нарушал все правила, и сейчас его пытается цитировать практически каждый дизайнер. Ты узнаешь про сложное детство модельера, секреты его вдохновения и увидишь самые скандальные модные показы. В стоимость включено: — увлекательное путешествие в мир моды; — приветственный бокал; — сет закусок; — репортажная фотосъёмка. Спикер: Анна Семернина — спикер Культограм, фотограф, преподаватель на курсе фотографии, создатель школы Английского, преподаватель Английского.

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