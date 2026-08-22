Derty Dzen
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Представители нового поколения питерской джаз-рок сцены — впервые презентуют свою авторскую программу за пределами северной столицы. Музыка коллектива полна смелых экспериментов с тембрами, ритмами и ансамблевым взаимодействием. Derty Dzen отбрасывают жанровые рамки и сближают в своей музыке рок- и джаз-аудитории, используя традиционный рок-инструментарий (гитара, бас, барабаны) и импровизационный язык, вдохновлённый джазом, современной академической музыкой, а так же электронной и даже народной.
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