Представители нового поколения питерской джаз-рок сцены — впервые презентуют свою авторскую программу за пределами северной столицы. Музыка коллектива полна смелых экспериментов с тембрами, ритмами и ансамблевым взаимодействием. Derty Dzen отбрасывают жанровые рамки и сближают в своей музыке рок- и джаз-аудитории, используя традиционный рок-инструментарий (гитара, бас, барабаны) и импровизационный язык, вдохновлённый джазом, современной академической музыкой, а так же электронной и даже народной.