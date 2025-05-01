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ДеньДурки Fest

Подземка
проспект Сельмаш, 3

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Завершение:

от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Концерт-весеннее обострение: организаторы собрали для тебя группы со всего Юга. Лечить больные души будут: JOHNNY DOW!! ! / grunge-punk (Севастополь) ДИКООБРАЗ! / punk-metal (Краснодар) The STARPERS! / punk-rock (Краснодар) Pool of Jam / альтернативный рок (Ростов-на-Дону) ПО МНЕНИЮ ТВОЕЙ БЫВШЕЙ / Alternative Pop-Punk (Ростов-на-Дону) Бери себя, бери друзей, бери билет

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