ДеньДурки Fest
проспект Сельмаш, 3
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от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Концерт-весеннее обострение: организаторы собрали для тебя группы со всего Юга. Лечить больные души будут: JOHNNY DOW!! ! / grunge-punk (Севастополь) ДИКООБРАЗ! / punk-metal (Краснодар) The STARPERS! / punk-rock (Краснодар) Pool of Jam / альтернативный рок (Ростов-на-Дону) ПО МНЕНИЮ ТВОЕЙ БЫВШЕЙ / Alternative Pop-Punk (Ростов-на-Дону) Бери себя, бери друзей, бери билет
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