Концерт-весеннее обострение: организаторы собрали для тебя группы со всего Юга. Лечить больные души будут: JOHNNY DOW!! ! / grunge-punk (Севастополь) ДИКООБРАЗ! / punk-metal (Краснодар) The STARPERS! / punk-rock (Краснодар) Pool of Jam / альтернативный рок (Ростов-на-Дону) ПО МНЕНИЮ ТВОЕЙ БЫВШЕЙ / Alternative Pop-Punk (Ростов-на-Дону) Бери себя, бери друзей, бери билет