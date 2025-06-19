Настольные, интеллектуальные, ролевые игры. В 16:00 — настолки. Штука, Монополия, Манчкин, Кодовые имена… Дело за малым: собирай друзей и играй! В 18:00 — ролевая игра Arctic Nostra. Это вариант игры «Мафия», но с другой игровой легендой. «Мирные жители» являются капитанами грузовых судов, застрявших во льдах, а «мафия» — это прожорливые медведи-оборотни, которые то и дело норовят опустошить судовые запасы. В 19:00 — чаепитие в «Научной гостиной». В 19:30 — участвуем в турнире BrainShaker. Тебя ждут 5 увлекательных туров, 20 городов-участников и, конечно же, дружественная атмосфера. Количество участников в команде от 3 до 6 человек. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.