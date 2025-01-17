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Дегустация «Согревающие зимние алко-напитки»

переулок Семашко, 46

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Завершение:

от 1800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В ресторане Siesta представят 6 вкусных горячих коктейлей с добавлением алкоголя, которые можно приготовить дома. После дегустации каждому гостю отправят сборник авторских рецептов всех напитков. Что попробуешь: — Глинтвейн на розовом вине и малине — Пунш на красном вермуте и гранатовом соке — Грог на имбирном роме — Оро Кальенте на коньяке и ликере Амаретто — Хот Тодди на банановом ликере и бурбоне — Эгг-ног на белом роме и кокосовом молоке Каждому гостю — ассорти фруктов (яблоки, апельсины, лимоны) и нежное печенье. В стоимость билета входит: — дегустация 6 горячих алко-напитков — ассорти фруктов и печенья — участие в розыгрыше сертификата от ресторана Siesta

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