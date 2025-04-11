Кинотеатр Горизонт CINEMA&EMOTION приглашает на встречу винного киноклуба. Страстный любитель вина Жак переживает кризис как в профессиональном, так и в личном плане. Он одинок, его винный бизнес не приносит дохода, а самое грустное, что из-за проблем с сердцем врачи запрещают ему пить какой-либо алкоголь. Однажды в магазин заходит медсестра Гортензия, которая вообще не имеет представления о вине и с большим трудом может отличить красное от белого. Сварливый винодел и болтливая женщина, похоже, созданы друг для друга, и после первой же дегустации вин их совместное будущее кажется уже не за горами. Фильм представит и обсудит со зрителями Марина Кравцова — менеджер по культурным проектам «Альянс Франсез — Ростовская область», член жюри на 45 Московском международном кинофестивале от Федерации киноклубов России, основатель киноклуба «Дежавю». Дегустацию французских вин проведет Игорь Хуторенко — кавист винотеки SimpleWine. Вина, представленные на дегустацию: — Игристое вино Cremant Rose, Patriarche — Cotes du Rhone Rose, Guigal, 2020 — Bourgogne Jurassique, Jean-Marc Brocard (Domaine Sainte-Claire), 2022 — Coteaux Bourguignons Rouge, Domaines Dominique Piron, 2021 — Grand Bateau Rouge, Chateau Beychevelle, 2020 Программа вечера: 19:00-19:30 — Сбор гостей, фотограф, розыгрыш подарков. 19:30-19:40 — Вступительная часть от спикеров. 19:40-21:10 — Просмотр фильма, дегустация вин. 21:10-21:20 — Вопросы и ответы