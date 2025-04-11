Deep-ex-Sense x Лжедмитрий IV
улица Фрунзе, 3
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Deep-ex-Sense x Лжедмитрий IV отправляются тур и везут с собой как песни из полюбившегося публике альбома «Синергис», так и свои самые яркие хиты. Также ты сможешь услышать материал, который до этого не исполнялся на концертах.
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