Инсценировка А. Житковского по произведениями А. П. Чехова История запоздалой любви столичного ловеласа Гурова и молодой дамы с белым шпицем в интерпретации современного драматурга Алексея Житковского переносится в 70-е годы XX века. Местом действия станет типичный санаторий в Кисловодске, осенний парк с уютными лавочками, где за тайными встречами влюблённых наблюдают гипсовые «девушки с веслом» и другими спортивными снарядами. Неизменным остаётся одно: вечный вопрос о том, как возникает между людьми это необъяснимое притяжение, и как меняется человек под воздействием страстного чувства. Режиссёр спектакля Денис Хуснияров — художественный руководитель самарского театра «СамАрт», обладатель множества театральных премий, поставил более 40 спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, Москвы, Таллинна, Омска, Челябинска и других городов. Художник-постановщик Семён Пастух — автор сценографии более 200 спектаклей по всему миру, а художник по костюмам Стефания Граурогкайте создала оформление более чем 100 драматических спектаклей, балетов и опер. Оба художника являются лауреатами Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и других престижных театральных наград. Спектакли 13 июня в 19:00 и 14 июня в 18:00