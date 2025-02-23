Что ели и пили в старом Ростове
Будённовский проспект, 42/50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На познавательно-гастрономической экскурсии узнаешь, как в XIX веке в Ростове запивали водку пивом, где подавали устрицы и почему шеф-поваров приглашали из Парижа. Завершение прогулки пройдёт в 5-6 барах города. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Сбор: St. Patrick’s Pub Продолжительность: 3-3,5 часа. Запись по номеру телефона.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи