На познавательно-гастрономической экскурсии узнаешь, как в XIX веке в Ростове запивали водку пивом, где подавали устрицы и почему шеф-поваров приглашали из Парижа. Завершение прогулки пройдёт в 5-6 барах города. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Сбор: St. Patrick’s Pub Продолжительность: 3-3,5 часа. Запись по номеру телефона.