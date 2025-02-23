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Что ели и пили в старом Ростове

Будённовский проспект, 42/50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На познавательно-гастрономической экскурсии узнаешь, как в XIX веке в Ростове запивали водку пивом, где подавали устрицы и почему шеф-поваров приглашали из Парижа. Завершение прогулки пройдёт в 5-6 барах города. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Сбор: St. Patrick’s Pub Продолжительность: 3-3,5 часа. Запись по номеру телефона.

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