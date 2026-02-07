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Чилаут | Валяние из шерсти

komvarand, улица 19-я Линия, 53А

Начало:

Завершение:

1635₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Чилаут — что это? Представь, как будто бы мир на время останавливается, а ты — в центре уюта, творчества и тепла. Особенно в холода — идеальное лекарство от хандры. Это и есть чилаут — креативный досуг, не нацеленный на получение идеального результата — но на то, чтобы дать себе место и время, и сублимировать себя в творчестве. Валяние из шерсти — это... Так приятно на ощупь. Сначала шерсть такая пушистая, воздушная, а потом становится всё плотнее — упругой, как тесто. Катаешь, жмёшь, терпишь — и постепенно чувствуешь, как шерсть оживает, сцепляется, превращается в плотное, живое полотно. И ты чувствуешь, как растёт твоё творение — маленькое, неидеальное, но уникальное, как его хозяин. Все необходимые материалы и сопровождение включены. Заказывают материалы индивидуально под каждого участника, поэтому требуется предварительная запись в ТГ При бронировании билетов от 2 человек скидка 15%

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