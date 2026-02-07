Выбор редакции
Чилаут по коллажу
komvarand, улица 19-я Линия, 53А
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Слово «коллаж» пришло из французского coller — «клеить». И да, по сути, это буквально «склеивание» — обрывков газет, вырезок из журналов, рекламных флаеров и кусочков разноцветной бумаги. Чудо коллажа в том, что его композиция и содержание — это всегда непредсказуемый и спонтанный поиск автора. Коллаж не обязывает нас уметь рисовать и оттачивать своё мастерство, но призывает безбоязненно раскрывать фантазию. Коллаж устроен так, что бессвязные обрывки фраз и картинок обретают новый смысл, оказываясь на столе рядом друг с другом. Можно сказать, что коллаж — это азартная игра для тех, кому есть, что сказать, но кто пока не знает, какие слова лучше подобрать. А ещё коллаж — это прекрасное времяпрепровождение для друзей. При бронировании билетов от 2 человек скидка 15% Все необходимые материалы и сопровождение включены. Заказывают материалы индивидуально под каждого участника, поэтому требуется предварительная запись.
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