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Чёрно-белые истории

Центр истинных ценностей, Большая Садовая улица, 121

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Необычное

Про событие

Концерт от Евгения Винникова и проекта «Люди в тексте», где фотография встречается с литературой. Увидишь истории, вдохновлённые чёрно-белым искусством. На фотографиях представлены разные работы проекта «Люди в тексте».

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