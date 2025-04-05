Чёрно-белые истории
Центр истинных ценностей, Большая Садовая улица, 121
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Концерт от Евгения Винникова и проекта «Люди в тексте», где фотография встречается с литературой. Увидишь истории, вдохновлённые чёрно-белым искусством. На фотографиях представлены разные работы проекта «Люди в тексте».
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