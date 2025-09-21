Выездная экскурсия в Таганрог. Здесь история становится живой, а биография Антона Павловича превращается в личную, трогательную и иногда смешную картину его жизни. Почему стоит поехать: Антон Павлович – не просто классик, а врач, мастер короткого рассказа, драматург, неисправимый юморист и общественный деятель. Человек, который умел видеть правду жизни и говорить её с любовью. Кому будет интересно: Любителям литературы, театра, истории, романтикам и тем, кто ищет вдохновение. Тем, кто хочет увидеть, как одна маленькая провинция подарила миру великого писателя. Что тебя ждёт: — Комфортабельный трансфер; — Прогулка по местам детства Чехова – дом, где писатель появился на свет, и семейная лавка, ставшая для маленького Антона первым местом работы; — Дворец Алфераки – величественные залы которого были наполнены любимой музыкой классика и сохранили в себе дух ушедшей прекрасной эпохи; — Лучшее кафе в центре города «Мадам Ку-ку», в котором ты совершишь путешествие по жизни писателя: от провинциального врача до драматурга, покорившего московскую сцену и сердца театралов. Перед тобой раскроется история об уникальной поездке на Сахалин и странствиях по Европе; оживёт тайна романа в письмах и на подмостках – завораживающая история любви к Ольге Книппер, актрисе МХАТ; — Посещение библиотеки Чехова с красивой винтовой лестницей и архивами редких книг; — Пикник на заливе. Деятель искусств Полина Ларина покажет Антона Павловича Чехова с неожиданных сторон: смешного и серьёзного, ранимого и сильного – человека, чьи книги остаются бестселлерами, потому что они о вечном – о любви, одиночестве, доброте и смехе. Количество мест ограничено. Стоимость 6500 рублей за человека. Сбор гостей в 9:30, выезд в 10:00.