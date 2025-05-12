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Чайная церемония с мастером

Греческий переулок, 12/47

Начало:

Завершение:

3990₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Церемония открывает врата в мир тишины, вкуса и внутреннего равновесия. Под чутким сопровождением мастера ты научишься слышать чай, распознавать его характер и настроение. Первая встреча с чаем подобна прикосновению весеннего листа — лёгкая, нежная, но запоминающаяся. Тебя ждёт: — Тонкий букет мягких сортов, идеально подходящих для первого погружения — Авторский сет закусок, подобранный в гармонии с чаем — Подарочный пробник, чтобы продолжить знакомство дома Погрузись в мир осознанного вкуса. Всё начинается с первого глотка. Кодовое слово чайная церемония «Лист» Запись через ТГ

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