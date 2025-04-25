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Чаепитие + лепка пиалы
«Теплица.бережно», улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Отвлечёшься от суеты города в потоке дружеских бесед и творческих направлений. Чай и лепка — твои помощники в этом. Поговоришь о китайском чае и испробуешь парочку сортов — погрузишься в свои чувства, активируешь внутреннего эстета и насладишься запахом и вкусом. После дегустации первого чая, слепишь из комочка глины пиалу, которую сможешь забрать через пару недель домой. «Теплица.бережно» — это инклюзивное пространство на территории кластера «Новая Земля»
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