Внимание: перенос концерта на 6 июня 2025, 19:00. Экстремальный и ироничный проект основателей питерской группы «Аффинаж» Эма Калинина и Сергея Сергеича. Начав свой путь с лоуфайных куплетов под гитару из жизни влюблённых домоседов и застенчивых маньяков, «Быдлоцыкл» со временем сформировал собственную большую вселенную, где нашлось место разным музыкальным формам от hi-energy шансона до блатного техно. Тематика песен поражает разнообразием: советы для молодых пар, истории из жизни мутантов, кулинарные композиции, социальная сатира и даже альбом про жизнь зверей — всё это удивительным образом сочетается в творчестве петербургских куплетистов. Один из ярчайших вокалистов на современной отечественной сцене, Эм Калинин предстаёт еще и удивительным лицедеем, а надежный как скала Котя Летаев обеспечивает мощное рок-прикрытие. Зимой группа снова отправляется в тур по городам и весям любимого отечества, продолжая начатое осенью путешествие, чтобы представить слушателям свежий альбом и любимые песни в классическом душевном звучании. Готовься хором петь про разобранную и самопал, про чебуреки и сок, про былые времена и новую этику. И, конечно же, про ягоду! Открытие дверей в 19:00