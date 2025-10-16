ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Братство Бобра

Оркестровая Яма, улица Города Волос, 14

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Титаны дальневосточного хэви-метала оставят свои плотины и отправятся вновь покорять необъятные просторы нашей великой страны. Тебя ждут эпичные сказания в стиле хэви-метал, потрясающие эмоции, эксклюзивные премьеры, а так же море веселья и угара. Таёжный десант из далёкого Хабаровска исполнит все главные хиты, от жесточайших метал-боевиков, до душевных и лирических баллад. Енот-Некромант, Король Бобров, Чёрный ритуал, Утки и многие другие композиции будут ждать тебя на фееричном сольном шоу группы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста