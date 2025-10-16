Титаны дальневосточного хэви-метала оставят свои плотины и отправятся вновь покорять необъятные просторы нашей великой страны. Тебя ждут эпичные сказания в стиле хэви-метал, потрясающие эмоции, эксклюзивные премьеры, а так же море веселья и угара. Таёжный десант из далёкого Хабаровска исполнит все главные хиты, от жесточайших метал-боевиков, до душевных и лирических баллад. Енот-Некромант, Король Бобров, Чёрный ритуал, Утки и многие другие композиции будут ждать тебя на фееричном сольном шоу группы.