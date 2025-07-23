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Психологический бранч «Женская энергия в реальной жизни»

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Психологический бранч, где простым и понятным языком разберут, что такое женская энергия и как она влияет на реализацию, отношения и внутреннее состояние. За чашечкой кофе ты поговоришь о том: — Что стоит за понятием «женская энергия» с точки зрения психологии — Что действительно даёт ресурс, а что забирает; — Как восстановить своё состояние, чтобы с легкостью реализовать желаемое. Что будет на встрече: — Разбор главных «утечек» энергии (и что с ними делать) — Практика, которая поможет ощутить изменения уже на встрече — Живое общение в поддерживающей атмосфере Если хочешь понять, что такое твоя энергия на самом деле и как с ней работать, приходи. В стоимость билета включён напиток и десерт.

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