На встрече ты узнаешь: — Как готовились Белка и Стрелка к полёту в космос? — Кто из животных обедал за одним столом с Наполеоном? — Какой рыбке посвятила песню Майли Сайрус? Лектор: Полина Ларина — деятель искусств. В инклюзивном кафе «Теплица.Бережно» она расскажет о связи голубей с боксёрскими поединками, о собаках Елизаветы II, которых называли «крестражами», и о питомцах Антона Павловича Чехова. Также тебя ждут удивительные факты о кубинских котах Эрнеста Хемингуэя, верном бульдоге Владимира Маяковского и артистичной змее рок-группы Guns N’ Roses. Десерт и напиток включены в стоимость.