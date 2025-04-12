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Бранч с лекцией «Знаменитые люди и животные»

улица Седова, 5

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Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

На встрече ты узнаешь: — Как готовились Белка и Стрелка к полёту в космос? — Кто из животных обедал за одним столом с Наполеоном? — Какой рыбке посвятила песню Майли Сайрус? Лектор: Полина Ларина — деятель искусств. В инклюзивном кафе «Теплица.Бережно» она расскажет о связи голубей с боксёрскими поединками, о собаках Елизаветы II, которых называли «крестражами», и о питомцах Антона Павловича Чехова. Также тебя ждут удивительные факты о кубинских котах Эрнеста Хемингуэя, верном бульдоге Владимира Маяковского и артистичной змее рок-группы Guns N’ Roses. Десерт и напиток включены в стоимость.

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