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[солдаут] Большой праздничный концерт

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

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от 2800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: билетов нет. Все это время ребята уверенно шли вперед, не страшились испытаний, создавали джазовые проекты, открывали для новые имена, приглашали на сцену талантливейших музыкантов России и зарубежья. Обрели новых друзей и постоянных благодарных зрителей. Три отделения самой разнообразной музыки: два чудесных джазовых ансамбля и один большой сюрприз! Ведущие вечера - Юрий Григорьевич Кинус и Лидия Робертовна Закарян. Полюбившаяся зрителям программа «Старинные романсы» в исполнении обворожительной вокалистки Татианы Кудэлько. Вечные темы — иные темпы и среда обитания. И кажется, популярные старинные романсы могут звучать не совсем так, как они звучали не так давно... New Centropezn Четверка музыкантов, исполняющих джаз в лучших традициях, но используя свой собственный неподражаемый стиль. 30 лет совместного джазового творчества - это огромная редкость не только для России, но и по всему миру. В 1995 году квартет «New Centropezn» стал инициатором создания в Ростове-на-Дону первой и единственной в России специализированной Детской джазовой школы им. Кима Назаретова. Характерной чертой музыкантов является непредсказуемый синтез творческих идей, великолепное чувство ансамбля и потрясающая энергетика. Большой сюрприз от клуба. В третьем отделении тебя ждёт музыкальный сюрприз от Джаз клуба Эссе!

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