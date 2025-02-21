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Большое русское вино. Дегустация

Горизонт Cinema & Emotion, проспект Михаила Нагибина, 32/2к3

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3600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Винотека SimpleWine и кинотеатр Горизонт CINEMA&EMOTION приглашают на встречу винного киноклуба, в рамках которой состоится дегустация российских вин. Участники попробуют интересные образцы российских вин, познакомятся с терруарами, окунутся в детали производства, условия ранения и выдержки вина. Поговорят о самых современных винодельнях, традициях и способах сбора винограда. Дегустацию вин проведёт кавист винотеки SimpleWine Игорь Хуторенко. Вина, представленные на дегустацию: — Loco Cimbali Pinot Meunier — Южная Вертикаль Каберне Фран Резерв, Chateau de Talu — Петрикор Красное, Шумринка — Каберне Совиньон Красная Горка, Галицкий и Галицкий — Старая дорога на Джанхот. Каберне Совиньон, Мезыбь — Кюве №1 Резерв, Усадьба Маркотх — Семейное наследие, Сикоры Программа вечера: 19:30-20:00 – Сбор гостей, аперитив, фотограф. 20:00-21:30 – Дегустация вин. 21:30-21:45 – Вопросы и ответы.

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