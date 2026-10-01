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Блокбастер-шоу при свечах с АСО-оркестром

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Представь себе магию. Зал, утопающий в мерцании 5 тысяч свечей. Их тёплый свет отражается в лакированных инструментах, а воздух вибрирует в предвкушении чего-то грандиозного. В эту ночь ты станешь свидетелем невероятной музыкальной битвы, где симфонический оркестр столкнёт две киноэпохи. «Россия VS Hollywood» — это не просто концерт, а путешествие в мир культового кино, где каждая мелодия — легенда. В мистической атмосфере, созданной тысячами свечей, ты услышишь: Мощь Голливуда: Пронзительная тема из «Крёстного отца», дерзкие ритмы «Криминального чтива», стальная воля «Терминатора» и эпический размах «Гладиатора». Душу кино: Гимн поколения из «Бригады», мрачная романтика «Бандитского Петербурга», дорога под саундтрек «Бумера» и нашумевшая тема из «Слова пацана». Это уникальное шоу, где мощь симфонического оркестра встречается с магией живого огня. Знакомые с детства мелодии обретут новую глубину и силу, вызывая бурю эмоций — от ностальгической улыбки до мурашек по коже.

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