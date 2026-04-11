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  1. Ростов-на-Дону
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Благотворительное «Музыкальное лото»

МЕГА, Аксайский проспект, 23

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2000₽
Возраст 0+
Игры
Концерты

Про событие

Пой, зачёркивай квадратики и твори добро. Участников рассадят по командам, научат правильно зачёркивать квадратики, петь и танцевать. Вход на мероприятие — твоё пожертвование от 500 руб. в поддержку фонда помощи детям «Доброе дело».

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