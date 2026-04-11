Пой, зачёркивай квадратики и твори добро. Участников рассадят по командам, научат правильно зачёркивать квадратики, петь и танцевать. Вход на мероприятие — твоё пожертвование от 500 руб. в поддержку фонда помощи детям «Доброе дело».