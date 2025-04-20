Берега Дона
Памятник Димитрию Ростовскому на Соборной площади, Московская улица
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3900₽
Возраст 12+
Про событие
Автобусный тур, в котором ты увидишь архитектурные объекты, расположенные на берегах Дона близ Ростова-на-Дону. Этот маршрут — возможность увидеть Дон с разных сторон: его историю, природу и следы прошлого. Экскурсовод — Дионис Перминов.
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