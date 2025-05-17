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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Бег, кофе, потанцуем?

«Прибой», Кировский проспект, 53

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Еда

Про событие

Тебя ждёт велком-фильтр и утренняя пробежка в комфортном темпе. План следующий: Начало — разминка в Прибое под бодрящий кофеек, затем пробежка по Пушкинской. Обратно в кофейню на заминку и завтрак под яркий Dj-сет Маркова.

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