Бег, кофе, потанцуем?
«Прибой», Кировский проспект, 53
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Еда
Про событие
Тебя ждёт велком-фильтр и утренняя пробежка в комфортном темпе. План следующий: Начало — разминка в Прибое под бодрящий кофеек, затем пробежка по Пушкинской. Обратно в кофейню на заминку и завтрак под яркий Dj-сет Маркова.
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