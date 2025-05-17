Тебя ждёт велком-фильтр и утренняя пробежка в комфортном темпе. План следующий: Начало — разминка в Прибое под бодрящий кофеек, затем пробежка по Пушкинской. Обратно в кофейню на заминку и завтрак под яркий Dj-сет Маркова.