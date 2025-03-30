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Багет и паштет

Фурмановская улица, 89А

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Кулинарный мастер-класс Техническое оснащение студии позволяет вовлечь в процесс приготовления всех участников. Всего за несколько часов ты узнаешь все тонкости приготовления блюд, которые ранее казались недоступным пределом кулинарного искусства. Уметь готовить при этом – совсем необязательно. Ты проведёшь время в уютной атмосферной студии, окунёшься в мир профессионального кулинарного искусства, вживую пообщаешься с настоящим шеф-поваром, задашь все интересующие тебя вопросы и уже на следующий день сможешь порадовать близких новыми кулинарными шедеврами. В меню: — Французский багет — Хлеб фугас с прованскими травами — Крем Патэ из куриной печени с джемом из томатов — Террин из птицы с грибами, запечённый в тесте

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