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Атмосферный гастро-ужин: «Аль Пачино»

Приятный переулок, 3/72

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5900₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Узнаешь на встрече, как роли Дьявола, мафиози и полковника разведки принесли итальянскому актёру признание и долгожданный «Оскар». Можно ли стать экспертом по танго на съёмочной площадке и перед какими секретами соблазнения невозможно устоять? Как связаны италоамериканец Аль Пачино и классик русской литературы Антон Павлович Чехов? И на что ему пришлось пойти, чтобы получить роль в культовом фильме «Крёстный отец»? Историю жизни, успеха и любви актёра Аль Пачино расскажет деятель искусств Полина Ларина, а также предложит пофантазировать на тему «того самого» волнующего аромата. Спикер: Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба Parole и со-основатель культурных вечеров Lavr. В стоимость входит: — Welcome-зона; — Несколько подач в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в мир успеха и любви актёра Аль Пачино; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Скидка сработает автоматически при выборе от 5 билетов.

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