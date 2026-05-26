Прозвучат композиции Адриано Челентано, Рикки и Повери, Аль Бано и даже Лучано Паваротти. Ты услышишь всеми любимые песни Mambo italiano, Tu vuo’ fa l’americano, Volare, Baila morena и многие другие. Уникальный тембр певицы Sofia Rossa перенесёт тебя в солнечное средиземноморье. А её интересная лекция погрузит в атмосферу итальянского праздника. София — выпускница Миланского университета, в совершенстве владеющая итальянским языком. На яркой лекции-концерте ты узнаешь: — почему Челентано вдруг запел на русском — сколько блюд перечисляется в самой известной итальянской песне — о тайне одной ночи в Неаполе Спикер: Sofia Rossа — певица, лауреат международных конкурсов.