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Атмосферный ужин-концерт «Лучшие итальянские песни»

Капитонов Сад, Приятный переулок, 3/72

Начало:

Завершение:

6400₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Прозвучат композиции Адриано Челентано, Рикки и Повери, Аль Бано и даже Лучано Паваротти. Ты услышишь всеми любимые песни Mambo italiano, Tu vuo’ fa l’americano, Volare, Baila morena и многие другие. Уникальный тембр певицы Sofia Rossa перенесёт тебя в солнечное средиземноморье. А её интересная лекция погрузит в атмосферу итальянского праздника. София — выпускница Миланского университета, в совершенстве владеющая итальянским языком. На яркой лекции-концерте ты узнаешь: — почему Челентано вдруг запел на русском — сколько блюд перечисляется в самой известной итальянской песне — о тайне одной ночи в Неаполе Спикер: Sofia Rossа — певица, лауреат международных конкурсов.

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